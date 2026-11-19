UniCredit согласовал с Германией покупку Commerzbank

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Итальянский UniCredit согласовал с правительством Германии покупку Commerzbank.

Соглашение строится вокруг работы Commerzbank со средним бизнесом (Mittelstand) и международного потенциала германского банка, сообщает последний со ссылкой на федеральные власти.

Оно предусматривает расширение бизнеса в сегменте Mittelstand, сохранение штаб-квартиры во Франкфурте и листинга на бирже.

UniCredit наращивал долю в Commerzbank с 2024 года и в начале мая этого года выставил акционерам германского банка оферту на выкуп их бумаг. Ее приняли владельцы 17,6% акций, что позволило UniCredit увеличить долю до 47,59%.

В начале ноября итальянский банк сообщил, что рассчитывает завершить слияние в ноябре и назначить новое руководство германского банка в начале следующего года. Сделку уже одобрили Еврокомиссия и Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Акции UniCredit дорожают на 2,3% в ходе торгов в четверг, Commerzbank - на 1,4%. Рынок оценивает первый банк в 120,85 млрд евро, второй - в 40,76 млрд евро.