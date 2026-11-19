Си Цзиньпин предложил США расширить сотрудничество и сократить список разногласий

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Китай и США должны работать над расширением сфер сотрудничества и разрешением существующих разногласий, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Китай и США должны расширить список сфер сотрудничества и сократить список проблем", - приводят его слова китайские СМИ.

При этом китайский лидер отметил, что по разногласиям, которые пока что нельзя урегулировать полностью, обеим странам необходимо поддерживать диалог, чтобы избежать эскалации.

СМИ отмечают, что лидеры согласились создать план действий, который позволит воплотить в жизнь их видение более стабильных американо-китайских отношений.

Си Цзиньпин также заявил о важности диалога в сфере экономики и торговли.

Вместе с тем китайский лидер, говоря о Тайване, подчеркнул, что США необходимо "поступить правильно и избежать серьезных осложнений" в отношениях между двумя странами. В свою очередь Трамп заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня.

Также председатель КНР заявил, что страны должны укрепить сотрудничество в сфере искусственного интеллекта для защиты от рисков в сфере безопасности.