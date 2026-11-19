Лидеры стран АТЭС выступили за укрепление безопасности поставок энергоресурсов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Лидеры стран - участниц форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) в китайском Шэньчжэне выступили за укрепление безопасности поставок энергоресурсов и развитие энергетической инфраструктуры. Неофициальный перевод Декларации лидеров экономик АТЭС 2026 года размещен на сайте Кремля.

"Мы стремимся укреплять комплексную безопасность во всех отраслях энергетики, на всех технологических направлениях и совместными усилиями решать проблемы в области энергетической безопасности, обеспечивая бесперебойный, надежный, и недорогостоящий доступ к источникам энергии в целях экономического процветания". - говорится в документе.

Лидеры АТЭС призвали укреплять энергетическую безопасность посредством сотрудничества в области повышения устойчивости цепочек поставок, обеспечения безопасности трансграничной взаимосвязанности инфраструктуры и проведения оценки рисков.

"Мы признаем важность своевременного восстановления критически важной энергетической инфраструктуры, такой как электростанции, электрические сети, подводные силовые кабели и трубопроводы, и призываем экономики осуществлять обмен опытом в области рыночных механизмов, обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них, а также управления стратегическими резервами", - также подчеркивается в заявлении.

Признается важность обеспечения безопасных и бесперебойных поставок энергоресурсов, а также сотрудничества на всех этапах цепочки поставок, в том числе между производителями и потребителями, и содействия развитию энергетического сотрудничества в регионе на взаимовыгодной основе.

Участники декларации выразили готовность содействовать всеобщему доступу к высококачественным источникам энергии, отличающимся безопасностью, надежностью, бесперебойностью, устойчивостью и экономической доступностью, в том числе для жителей отдаленных и сельских районов. Призвали к углублению добровольного сотрудничества в целях взаимного усиления взаимодействия между цифровыми и новыми технологиями и энергетикой посредством содействия обеспечению надежного, устойчивого и доступного по стоимости энергоснабжения для развития цифровых и новых технологий при одновременном задействовании возможностей цифровых и новых технологий для совершенствования энергосистем, приносящих пользу всем.

Отдельно подчеркивается: "Мы признаем, что традиционные источники энергии и технологии, а также источники энергии и технологии с низким или нулевым уровнем выбросов формируют основу энергетической безопасности, а также быстрого и устойчивого экономического роста, и отмечаем, что каждая экономика будет самостоятельно определять структуру своего энергетического баланса, руководствуясь национальными приоритетами".

Как ранее сообщалось, в российской делегации на Деловом саммите АТЭС приняли участие представители более 30 российских фирм, в том числе "Газпрома", "НОВАТЭКа", "Роснефти", "ЛУКОЙЛа".