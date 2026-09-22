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Президент США призвал все страны выйти из Международного уголовного суда

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН заявил о противостоянии США Международному уголовному суду и призвал все страны выйти из организации.

"США также противостоят вышедшему из-под контроля институту, известному как МУС. Мы никогда не позволим американским военнослужащим или еще кому-либо стать жертвами расследований или показательных судебных процессов антиамериканского трибунала, у которого нет юрисдикции в отношении нас", - заявил он.

Трамп назвал МУС "группой злых людей" и призвал всех участников и сотрудников МУС официально выйти из суда и/или уйти в отставку.

Ранее сообщалось, что США готовятся ввести санкции против МУС. Вашингтон давно критикует МУС за расследования в отношении чиновников из США и Израиля.

Дональд Трамп МУС ООН США
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