США предупредили Нидерланды о введении санкций против МУС 21 сентября

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Американские чиновники предупредили нидерландских коллег о намерении ввести санкции в отношении базирующегося в Гааге Международного уголовного суда (МУС) уже в понедельник, сообщает AP со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, США предупредили нидерландских чиновников, что санкции будут "потенциально сокрушительные", их могут ввести уже 21 сентября, и призвали призвала Нидерланды выйти из состава МУС. Теперь Нидерланды ищут способы помочь суду сохранить выплаты работникам и находящимся под защитой свидетелям, а также обеспечить работу и безопасность следственного изолятора.

США давно критикуют МУС за расследования в отношении официальных лиц из США и Израиля.