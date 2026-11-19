В ЕК подтвердили планы по отказу от российского газа в 2027 году

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Процесс внедрения законодательных норм по запрету импорта российского газа в ЕС продолжается, заявила в четверг официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

"В этой связи стоит напомнить о двух предстоящих ключевых датах: в январе следующего года вступает в силу запрет на импорт любого СПГ в рамках долгосрочных контрактов, а в сентябре следующего года - запрет на поставки трубопроводного газа по долгосрочным контрактам", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Она отвечала на вопрос, как продвигается реализация планов ЕС по полному прекращению импорта российского газа, в частности, СПГ, и готовы ли страны Евросоюза, которые до сих пор закупают СПГ, прекратить этот импорт в ближайшее время.

"Объемы импорта газа из России в государства-члены ЕС существенно сократились, однако на данный момент поставки трубопроводного газа и СПГ из РФ все еще продолжаются, поскольку действующие контракты пока не подпадают под запрет. Тем не менее, согласно положениям плана (по обеспечению энергетической независимости ЕС - ИФ) REPowerEU, к концу следующего года все поставки должны быть полностью прекращены", - резюмировала Итконен.