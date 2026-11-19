Туск заявил, что Польша не будет направлять военных на Украину

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Польша не планирует направлять своих военных на Украину после прекращения боевых действий, заявил журналистам в четверг польский премьер-министр Дональд Туск.

"В коалицию желающих входят, среди прочих, страны, готовые задействовать свои вооруженные силы на территории Украины после прекращения боевых действий. Польша не участвует в этой коалиции таким способом. С самого начала мы сообщали, в том числе президенту Украины Владимиру Зеленскому, что польских солдат на Украине не будет", - сказал Туск, которого цитирует портал RMF24.

"В то же время Польша, безусловно, является ключевой страной в логистическом вопросе", - подчеркнул премьер, добавив, что страна участвует, в частности, в организации учений для государств-членов коалиции.