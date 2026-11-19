Хуситы сообщили об ударах по инфраструктуре Саудовской Аравии

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы в четверг заявили о проведении четырех военных операций, удары были нанесены по финансовому центру, нефтехимической компании, базе ВВС и столичному аэропорту в Саудовской Аравии.

"Первая операция была направлена на финансовый район в Эр-Рияде. Целью второй операции была нефтехимическая компания SADAF в городе Эль-Джубайль. В результате третьей военной операции поражена авиабаза в городе Хамис-Мушайт, ей нанесен значительный ущерб. Четвертая операция была нацелена на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде", - написал представитель движения "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сари в соцсети X.

Он подчеркнул, что силы движения нанесли по инфраструктуре "точные и прямые удары". По его словам, в результате этих операций объекты получили серьезные повреждения.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, которая оказывает военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ "Ансар Аллах" проводит военные операции против инфраструктуры королевства.