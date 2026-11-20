Саудовские военные призвали жителей занятого хуситами порта в Ходейде эвакуироваться

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Командование коалиции во главе с Саудовской Аравией призвало жителей йеменского стратегически важного города Ходейды эвакуироваться из района, в котором расположен порт, сообщают ближневосточные СМИ.

Ходейда находится под контролем хуситов. Именно через этот город им поступают многие нужные для продолжения боевых действий товары, а также грузы гуманитарной помощи.

Представитель хуситов Яхья Сари предупредил, что в случае ударов коалиции по Ходейде хуситы нападут на саудовские порты в Красном море.

"Порт Джидды и все порты Саудовской Аравии на побережье Красного моря станут целями для наших вооруженных сил в случае, если противник реализует свои угрозы и нанесет удары по порту Ходейды", - написал он в соцсети Х и призвал работников саудовских портов эвакуироваться, а судоходные компании - вывести свои суда из портов.

Позже хуситы заявили, что арабская коалиция во главе с Эр-Риядом нанесла авиаудары по двум электростанциям к северу от йеменского города Саада и в йеменском портовом городе Моха. В коалиции эти сообщения пока не прокомментировали. В качестве ответной меры Сари объявил, что в ближайшие часы хуситы ударят по электростанции в Шукайке на юге Саудовской Аравии.

Представитель хуситов добавил, что финансовый центр в Эр-Рияде тоже станет мишенью. Сари призвал авиакомпании воздержаться от полетов в воздушном пространстве Саудовской Аравии, поскольку в скором времени хуситы приступят к военным операциям.

Хуситы ведут вооруженную борьбу против правительственных сил Йемена, которую поддерживает сформированная Саудовской Аравией коалиция.