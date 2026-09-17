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Хуситы сообщили, что Саудовская Аравия нанесла 40 авиаударов по западу Йемена

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия за последние сутки нанесла 40 ударов по районам западной части Йемена, где силы хуситов ранее в ходе операции против правительственных войск взяли под контроль все побережье страны на Красном море, передает телеканал Al Jazeera.

"За последние 24 часа саудовские истребители F-15, поднимавшиеся с авиабазы Хамис Мушейт, нанесли 40 авиаударов по провинциям Таиз, Мариб и Ходейда", - говорится в заявлении официального представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сари, опубликованном в социальных сетях.

На минувшей неделе поддерживаемые Ираном силы хуситов отвоевали у правительственных войск все побережье Йемена на Красном море, включая портовые города Моха, Дубаб и населенный пункт Мурад, а также стратегический остров Перим, расположенный в середине Баб-эль-Мандебского пролива, что позволяет им контролировать международное судоходство в регионе.

В настоящее время формирования хуситов ведут бои с правительственными войсками, которые поддерживает Саудовская Аравия, за крупный йеменский город Таиз.

Саудовская Аравия Йемен Иран
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