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Саудовская Аравия нанесла удары по позициям хуситов на Красном море

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Военно-морские силы Саудовской Аравией нанесли удары по объектам хуситов в йеменской провинции Ходейда на Красном море, передает телеканал Al Jazeera.

Представитель сил возглавляемой Саудовской Аравией коалиции сообщил об уничтожении складов оружия, в том числе морских мин, и базы катеров хуситов.

Тем временем связанные с хуситами СМИ сообщили о саудовских авиаударах по острову Камаран в Красном море и району порта Ас-Салиф в провинции Ходейда.

Ранее силы международно признанного правительства Йемена заявили, что вернули под свой контроль занятый хуситами портовый город Моха на Красном море.

В ходе наступления 10 сентября хуситы захватили все побережье Йемена на Красном море вплоть до Баб-эль-Мандебского пролива.

В понедельник председатель Руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими заявил о старте операции "Рассвет Йемена", нацеленной на борьбу с хуситами и освобождение от них столицы страны Саны. Йеменские военные сообщили, что отбили у хуситов районы у Баб-эль-Мандебского пролива, аэропорт города Дубаб, перерезали дорогу между этим городом Мохой. Воздушную поддержку операции оказывают силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. В нанесении авиаударов задействованы более 100 истребителей.

Саудовская Аравия хуситы Красное море
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