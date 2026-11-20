Трамп заявил, что сделка, которую хотел бы заключить Иран, не подходит США

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - США не согласны на сделку по урегулированию конфликта между Ираном и США, которую предлагает Тегеран, заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в пятницу.

"Мы хотим заключить сделку, но я ее должен принять. Это должна быть реальная сделка, но не фейк", - сказал он.

12 ноября американский лидер заявлял, что Вашингтон больше не видит необходимости в заключении соглашения с Ираном.

"Нам не нужна сделка с Ираном. Эти дни давно прошли", - написал Трамп тогда в соцсети Truth Social.

Он отметил, что США "получили их (иранские - ИФ) деньги", а также контролируют Ормузский пролив.

Также Трамп недавно заявлял, что не считает подписанный в июне и вскоре провалившийся меморандум о взаимопонимании Вашингтона и Тегерана ошибкой.

"Это немного затянуло процесс. Он (меморандум - ИФ) не был ошибкой. На самом деле, за это время мы очень хорошо узнали их и поняли, что им нельзя доверять", - сказал он.

По его словам, Соединенным Штатам необходима сделка с Ираном, которая была бы долгосрочной и не зависела бы от того, кто находится на посту президента США.