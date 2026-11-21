Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару попал в больницу

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали после того, как у него начались боли в области живота, сообщает в субботу агентство ЭФЭ со ссылкой на его врача.

Согласно данным агентства, Болсонару доставили в одну из больниц в бразильской столице. Ожидается, что врачи в ближайшие часы установят причину болей, после чего станет ясно, как долго продлится госпитализация.

Болсонару отбывает многолетний тюремный приговор за попытку госпереворота. Ранее в 2026 году ему разрешили отбыть часть этого срока дома из-за проблем со здоровьем.

Сын экс-президента, Флавиу Болсонару, ранее этой осенью боролся за пост президента Бразилии, но проиграл во втором туре действующему главе государства Луису Инасиу Луле да Силве. После этого Флавиу Болсонару покинул Бразилию и бежал в США.