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Бессент подтвердил, после иранских угроз переехал на военную базу

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент в пятницу заявил, что не напуган угрозами в свой адрес со стороны Ирана, и подтвердил при этом, что по совету Секретной службы США временно переехал на военную базу.

"Меня не запугать тем, что они распространили эти угрозы в отношении меня и других членов нашей администрации", - сказал он в эфире телеканала CNBC.

По словам министра, угрозы в его адрес со стороны Тегерана подтверждают, что политика администрации США по оказанию максимального экономического давления работает.

При этом Бессент добавил, что Корпус стражей исламской революции является "опасным зверем, загнанным в угол", и поэтому он по совету Секретной службы США переехал временно на военную базу.

Он отметил, что угрозы в свой адрес получал и сам президент США Дональд Трамп.

Ранее американские СМИ сообщали, что Бессент, возглавляющий американскую кампанию экономического давления на Иран, покинул свой дом в Вашингтоне и теперь живет на военной базе.

США Скотт Бессент Иран
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