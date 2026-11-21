Минсельхоз США подвергся кибератаке

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства США на этой неделе подверглось кибератаке, пострадала система, обеспечивающая выплаты фермерам, сообщает телеканал NBC News, со ссылкой на источники.

"Об инциденте руководство министерства проинформировало своих сотрудников в четверг. На текущий момент удалось подтвердить, что атаке подверглась база данных по выплатам фермерам", - говорится в сообщении.

Источники телеканала выразили опасения, что через эту систему злоумышленники могут получить доступ к более чувствительным массивам данных. В зоне риска - сведения о безопасности пищевой продукции, а также результаты исследований болезней, передающихся от животных человеку.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна хакерская группа.