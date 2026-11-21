Франция ожидает переговоры по Украине в Абу-Даби при участии европейцев

Париж считает положительным сигналом предложение РФ о консультациях с европейскими переговорщиками в Москве

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Следующий раунд переговоров по Украине может состояться в Абу-Даби, дата пока не определена, сообщает газета "Фигаро" со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Франция ожидает, что следующий раунд переговоров пройдет в Абу-Даби, дату пока не определили", - пишет газета.

При этом советник Макрона заявил журналистам, что "не будет нового раунда в Абу-Даби, если в нем не примут участие европейцы".

Он отметил, что считает положительным сигналом предложение РФ о консультациях с европейскими переговорщиками в Москве.

"Мы будем требовать, чтобы такая формализация диалога означала бы, что Россия согласна, что европейцы должны участвовать в переговорах по Украине и будут активно принимать участие в работе в следующем раунде вместе с США и Украиной", - добавил советник президента Франции.

Также он выразил мнение, что Европе нужно убедиться, что на таких многосторонних переговорах у нее будет единая позиция с украинцами и американцами.