ФБР расследует взлом одной из своих баз данных

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Федеральное бюро расследований США (ФБР) ведёт расследование инцидента, связанного с проникновением в национальную базу криминальной информации (NCIC), сообщает в субботу CNN.

"База данных NCIC используется правоохранительными органами по всей стране для обмена сведениями о судебных ордерах и проведения проверок биографических данных." - говорится в сообщении

Детали инцидента пока не раскрываются, а в ФБР не предоставили оперативных комментариев.

По данным CNN, это уже второй случай взлома систем ФБР за последние месяцы.

Ранее, в сентябре, группа хакеров Shiny Hunters заявляла о краже конфиденциальных персональных данных тысяч нынешних и бывших сотрудников ФБР. Тогда хакеры взломали онлайн-портал, на котором размещалась информация о кандидатах на работу в ФБР.