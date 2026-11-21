КСИР заявил, что сбил очередной американский беспилотник над Ормузским проливом

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что сбил очередной американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 в районе Ормузского пролива, передает государственная телерадиокомпания IRIB.

КСИР сообщает, что беспилотник был перехвачен и уничтожен с помощью новой системы противовоздушной обороны.

При этом утверждается, что это уже 58-й по счету беспилотник MQ-9, сбитый иранскими силами.