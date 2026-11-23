Лидер израильской оппозиции Айзенкот не видит неминуемой угрозы со стороны Ирана

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Лидер израильской оппозиции и партии "Яшар" Гади Айзенкот не считает, что Иран в настоящий момент представляет для Израиля неминуемую угрозу.

"Айзенкот сказал, что он в текущий момент не видит неминуемой иранской угрозы, которая требовала бы от Израиля начала военных действий до начала формирования правительства", - пишет The Times of Israel.

По его словам, Израилю вместо этого следует сосредоточиться на ситуации с обогащенным иранским ураном, который "по-прежнему не уничтожен или не вывезен".

Говоря о формировании правительства, Айзенкот указал, что нужно работать для "истинного единства, а не политических договоренностей".

Ранее в ноябре президент Израиля Ицхак Герцог поручил Айзенкоту сформировать новое правительство страны. Президент выбрал кандидата в премьеры после консультаций с делегациями, представляющими интересы всех членов Кнессета нового созыва. В итоге 67 депутатов высказались за Айзенкота, 46 - за Нетаньяху, остальные воздержались.