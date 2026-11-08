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Президент Израиля поручил оппозиционеру Айзенкоту формирование правительства

Президент Израиля поручил оппозиционеру Айзенкоту формирование правительства
Президент Израиля Ицхак Герцог (справа) и лидер партии "Яшар" Гади Айзенкот
Фото: Menahem Kahana/picture alliance via Getty Images

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент Израиля Ицхак Герцог поручил лидеру оппозиции и партии "Яшар!" Гади Айзенкоту сформировать правительство, сообщает The Times of Israel в воскресенье.

"Я ожидаю от вас, что вы сделаете все в ваших силах, чтобы сформировать правительство, которое будет служить всей нации", - заявил Герцог в ходе официальной церемонии вручения Айзенкоту соответствующего мандата.

В свою очередь лидер оппозиции сказал, что понимает возложенную на него ответственность и намерен пойти на "креативные и неординарные шаги", чтобы справиться с ней.

Ранее Герцог проинформировал о своем решении как Айзенкота, так и нынешнего премьера Биньямина Нетаньяху. Президент выбрал кандидата в премьеры после консультаций с делегациями, представляющими интересы всех членов Кнессета нового созыва. В итоге 67 депутатов высказались за Айзенкота, 46 - за Нетаньяху, остальные воздержались.

У Айзенкота будет 28 дней на формирование правительства. В случае необходимости он сможет попросить о дополнительном периоде в 14 дней.

Израиль Ицхак Герцог Гади Айзенкот
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