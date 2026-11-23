Евросоюз в рамках мер против РФ добавит 70 судов в санкционный списки

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках очередного пакета санкций в отношении России намерен ввести ограничения против нескольких десятков судов, говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Что касается "российского теневого флота", мы добавим более 70 судов в санкционные списки", - отметила она.

Кроме того, глава Еврокомиссии отметила, что Брюссель предлагает распространить санкции на все танкеры, которые застрахованы в России.

"Мы предлагаем ввести запрет в отношении всех танкеров, которые застрахованы в России", - говорится в заявлении.