ЕК намерена запретить гражданам ЕС руководить компаниям в России

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия предлагает запретить гражданам Евросоюза занимать руководящие должности в компаниях в России, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Мы запретим европейцам и дальше занимать посты в управляющих структурах компаний в России. Не может быть "работы в обычном режиме" в том, что касается наших экономических отношений с Россией", - говорится в заявлении фон дер Ляйен, опубликованном в понедельник.