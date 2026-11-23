В новом пакете санкций против РФ ЕС уделит внимание борьбе с обходом ограничений

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в понедельник, что в 22-м пакете санкций ЕС намерен уделить внимание странам, которые, по ее словам, помогают РФ обходить раннее введенные меры.

"Мы сфокусируемся на России, но также и на третьих странах, которые помогают России обходить наши санкции. Мы уделим этому большое внимание в новом пакете", - заявила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС хочет объединить усилия с международными партнерами в этой сфере.

Речь идет о предложениях ЕК по следующему санкционному пакету. Далее его обсудят страны-члены ЕС.



