ЕС усилит санкции в отношении российского и белорусского ВПК

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках очередного пакета санкций против России намерен ввести ограничения в отношении военно-промышленного комплекса РФ и Белоруссии, сообщила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Мы усиливаем давление на российский и белорусский ВПК, добавляя в санкции более 100 наименований, в том числе компании, вовлеченные в процесс обхода санкций", - написала Каллас в соцсети Х.

По ее словам, ЕС также "усилит экспортный контроль в отношении более чем 20 компаний".

Еврокомиссия в понедельник вечером представила предложения по 22-му пакету санкций против РФ. Теперь эти меры обсудят страны-члены ЕС. Ранее европейские СМИ отмечали, что пакет могут утвердить в течение декабря.