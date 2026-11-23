Трамп допустил покупку Китаем у США еще 250 самолетов Boeing

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Китай может приобрести у американской стороны еще 250 самолетов Boeing.

"Я думаю, они собираются купить еще 250 штук", - сказал американский лидер в эфире телеканала CNBC.

Американские СМИ отмечают: ожидалось, что США и Китай в ходе саммита в мае договорятся о продаже Пекину 500 авиалайнеров. Однако после встречи лидеров двух стран в Boeing сообщили, что получили "предварительную договоренность" на 200 самолетов.