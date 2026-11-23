Белый дом утвердил Джея Клейтона на посту врио директора управления по кибербезопасности

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Директор Национальной разведки США Джей Клейтон временно возглавит управление Белого дома по кибербезопасности, пока Сенат не утвердит кандидатуру экс-советницы главы Пентагона Кирстен Дэвис, сообщает в понедельник The Washington Post со ссылкой на Белый дом.

"В Белом доме заявили в понедельник, что Клейтон возьмет на себя эту роль, пока Сенат не одобрит выдвинутую Трампом кандидатуру Кирстен Дэвис", - пишет издание.

Ранее в понедельник о назначении Клейтона со ссылкой на источники сообщал портал Axios.

На прошлой неделе директор управления американской администрации по кибербезопасности Шон Кэрнкросс покинул пост на фоне сбоев и сообщений о кибератаках за последнее время. После этого Трамп официально выдвинул кандидатуру Дэвис на эту должность.

Американские СМИ сообщали об остановке работы системы засекреченной связи Агентства национальной безопасности США, которая используется для передачи конфиденциальной информации. До этого случился масштабный сбой в системах телекоммуникаций Федерального управления гражданской авиации США (FAA), а также в сервисах компании Microsoft Corp.