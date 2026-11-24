КСИР сообщил о подрыве трех танкеров в районе Ормузского пролива

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что три нефтяных танкера за последние несколько часов подорвались на морских минах и загорелись во время прохождения Ормузского пролива, передает агентство Fars.

"Один из этих танкеров шел по южному маршруту и два других к востоку от Ормузского пролива, находясь под мощным прикрытием с воздуха и эскортом вооруженных сил США. Они подорвались на морских минах и загорелись в результате сильных взрывов", - говорится в заявлении КСИР.

Согласно заявлению, американские военные не смогли "предотвратить эти инциденты".

"Воздушное сопровождение американских военных не смогло предотвратить эти инциденты. В ближайшие часы будут опубликованы фотографии взрывов и пожаров на этих судах", - отметили в КСИР.