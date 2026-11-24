Сестра Ким Чен Ына призывает закрыть посольство Швейцарии в КНДР

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон сообщила, что порекомендует МИД КНДР закрыть посольство Швейцарии после принятых страной санкций в отношении Северной Кореи.

"Власти Швейцарской Конфедерации (...) совершили откровенные враждебные действия", - говорится в заявлении Ким Е Чжон, которое публикует ЦТАК.

По ее мнению, такие действия Швейцарии являются "серьезным нарушением суверенитета КНДР".

Она выразила мнение, что КНДР необходимо пересмотреть отношения со Швейцарией.

"Я буду советовать нашему МИД строго рассмотреть вопрос по выводу дипломатического бюро Швейцарии в Пхеньяне и принять соответствующие меры", - добавила Ким Е Чжон.