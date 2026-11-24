Десантная группа ВМС США направляется на Ближний Восток

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Амфибийно-десантная группа ВМС США в составе трех больших десантных кораблей с морской пехотой на борту движется в направлении ближневосточного региона, следует из данных информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов.

В настоящее время корабельная группа находится в Сингапуре, куда она зашла по пути в район Аравийского моря.

В ее состав входят авианесущий универсальный десантный корабль (УДК) USS Makin Island и два десантно-вертолётных корабля-дока USS John P. Murtha и USS Anchorage. На них размещен 13-й экспедиционный батальон морской пехоты в составе 2,5 тыс. военнослужащих, а также две эскадрильи истребителей вертикального взлета и посадки F-35B, конвертопланы, ударные и транспортные вертолеты и десантные катера.

Тем временем в районе Аравийского моря к юго-востоку от Ирана на боевом дежурстве находятся авианосцы USS George Bush и USS Theodore Roosevelt. На каждом из них базируется по 48 истребителей. Вместе с ними вблизи Ирана размещены два крейсера, девять ракетных эсминцев, боевой корабль прибрежной зоны и беспилотный разведывательный корабль.

Также два эсминца ВМС США находятся в Красном море. Еще два эсминца выполняют оперативные задачи в восточной части Средиземного моря.

Ранее в распоряжении Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) находилась амфибийно-десантная группа во главе с УДК USS Boxer. В начале ноября она покинула регион.