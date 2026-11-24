Пентагон задерживает передачу около 60 ракет Patriot Украине

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Шеф Пентагона Пит Хегсет пока не дал согласия на передачу примерно 60 ракет Patriot Киеву, некоторые из них планируется передать из европейских арсеналов, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, поставку этих ракет США и Украина уже согласовали, но для нее нет до сих пор окончательного согласия Пентагона. Сделка была передана на дальнейшее рассмотрение заместителю главы Пентагона по вопросам закупок Майклу Даффи. Причина этого шага пока не ясна.

Издание напоминает, что поскольку ракеты Patriot являются американскими, Вашингтон должен дать согласие на их экспорт и реэкспорт, в том числе из европейских запасов.