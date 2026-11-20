Пентагон израсходовал запасы критически важных ракет большой дальности

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США израсходовали запасы критически важных ракет большой дальности, в арсеналах остались в основном системы с дальностью действия менее 450 км, говорится в исследовании вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) (организация признана нежелательной в РФ).

В докладе проанализированы данные о расходах боеприпасов в вооруженных силах по состоянию на 3 ноября, чтобы оценить, как использование ракет против Ирана влияет на обороноспособность США в глобальном масштабе.

"За 39 дней кампании до прекращения огня 8 апреля и последующих операций Соединенные Штаты израсходовали от трети до двух третей ключевых боеприпасов", - говорится в исследовании.

В нем отмечается, что, хотя Пентагон заключил соглашения с производителями об ускорении темпов производства, а Конгресс может предоставить дополнительное финансирование, для восстановления американского арсенала необходимо действовать быстро, поскольку нынешняя нагрузка на запасы привела к возникновению уязвимостей.

"Достаточно ли у Соединенных Штатов боеприпасов, чтобы возобновить боевые действия? Короткий ответ: да - против Ирана. Что касается Китая, то здесь есть серьезные опасения. Восстановление запасов потребует многолетних усилий, выходящих за рамки текущего кризиса", - отмечается в исследовании.

CSIS составил список типов ракет, разделив их на девять категорий. Семь из девяти категорий были отнесены к категории "негативных" с точки зрения возможностей пополнения запасов.

Согласно этому анализу, зенитные ракеты Patriot, THAAD и Standard Missile перечислены как "интенсивно используемые, заменить которые нечем", что указывает на то, что запасы находятся в плачевном состоянии. Ракеты большой дальности, включая Tomahawk, AGM-158 JASSM и PRSM, описываются как "широко используемые" могут быть лишь частичную заменены. Единственными типами ракет, которые, согласно списку, "не имеют существенных ограничений в большинстве сценариев", являются боеприпасы малой дальности, в том числе и ракеты малой дальности, ракеты "воздух-воздух", а также авиабомбы.

По данным CSIS, хотя США по-прежнему способны использовать имеющиеся ракеты для поражения ближних целей, нехватка боеприпасов большой дальности создает проблемы в оперативном масштабе.

"Соединенные Штаты располагают большим количеством боеприпасов с такой же мощностью взрыва и точностью, как у систем дальнего действия, описанных выше, но с дальностью действия менее 450 км", - отмечают эксперты, подчеркивая, что Вашингтон рискует утратить способность проецировать свою мощь с помощью баллистических ракет на большие расстояния.