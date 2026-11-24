Аракчи заявил, что блокировать Иран с суши практически невозможно

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Установить наземную блокаду Ирана - фактически невыполнимая задача, заявил во вторник глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Частые перемещения через границы, отношения между людьми, исторические и культурные связи, минующие границы, создали для провинций Ирана, особенно пограничных, возможности, которые позволят нам вновь получить то, чего враги нас стараются лишить", - приводит телеканал "Аль-Джазира" его слова.

Он подчеркнул, что обширная территория Ирана и многообразие его провинций позволят обойти санкции и ограничения США.

В начале ноября Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщало, что американские вооруженные силы создают оперативную группу для пресечения транспортировки Ираном вооружений по наземным маршрутам и через Каспийское море. "Создание оперативной группы Iron Gate ("Железные ворота") укрепит успех нашей железной блокады Ирана на море. Укрепление сотрудничества Центрального командования с другими ведомствами США еще больше ограничит возможности Ирана финансировать терроризм, восстанавливать оружейные заводы и пополнять свои вооруженные силы", - объяснял глава CENTCOM адмирал Брэд Купер.

На прошлой неделе глава Минфина США Скотт Бессент в интервью CNBC обещал, что что США продолжат экономическое давление на Иран до тех пор, пока тот не согласится на устраивающие Вашингтон договоренности о прекращении конфликта. Министр утверждал, что Иран в настоящее время не может продавать нефть, однако это не навредит странам-импортерам этого энергоресурса.