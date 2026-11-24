Премьер-министр Иракского Курдистана выступил против контроля Багдада над месторождениями

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани заявил, что власти автономии не могут согласиться с решением центрального правительства Ирака установить прямой контроль над границами региона и над рядом нефтяных месторождений, которыми управляют курды, передает телеканал "Рудау".

"Мы встревожены заявлением сегодня, потому что оно идет вразрез с переговорами, которые мы вели с Багдадом", - сказал Барзани.

"Поступают противоречивые сообщения. Делегации, с которой мы встречались, предоставляли другую информацию, намекавшую на решение проблем с учетом Конституции", - отметил он.

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди 24 ноября распорядился, чтобы силы федерального правительства взяли под контроль все пограничные переходы в Иракском Курдистане, а также все нефтяные месторождения, управляемые курдскими структурами, в провинциях Дияла, Киркук, Найнава и Салах-эд-Дин; при этом Дияла и Киркук входят в Иракский Курдистан

9 ноября аз-Зейди и Барзани провели переговоры в Багдаде на тему управления нефтяными месторождениям.

Ранее курдские власти и председатель ополчения "Сил народной мобилизации" Ирака Фалих аль-Файядом также обсуждали в Эрбиле темы границ и нефти. Источники "Рудау" заявляли, что власти Иракского Курдистана отвергли предложения расширить федеральный контроль над нефтяными местными ресурсами и разместить иракских военных вдоль границ автономии с Турцией и Ираном.

Накануне министр нефти Ирака Басем Худейр обвинил власти Иракского Курдистана в незаконном контроле над нефтяными месторождениями, принадлежащими федеральной компании North Oil Company, и потребовал вернуть их под управление центральной администрации. Он отметил, что расследование позволило установить факты контрабанды нефти с северных месторождений Ирака.