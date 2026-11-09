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Крупное газовое месторождение в Ираке подверглось удару беспилотника

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Добыча на газовом месторождении Хор-Мор в провинции Сулеймания в Иракском Курдистане экстренно остановлена после взрыва в результате атаки беспилотника, сообщают местные службы безопасности.

О возможных жертвах и масштабах ущерба не сообщается.

Хор-Мор является одним из основных источников газа, используемого для питания электростанций в регионе Курдистан. Ранее он подвергался атакам, в результате которых временно останавливалось производство и сокращались поставки для электростанций.

Пресс-секретарь министерства электроэнергетики регионального правительства Курдистана Омид Ахмед заявил, что атака на газовое месторождение Хор-Мор приведет к сокращению выработки электроэнергии почти на 2,8 гигаватта.

По его словам, после атаки подача газа на электростанции в Эрбиле, Сулеймании, Базиане, Чамчамале и Дахуке была прекращена.

"Чтобы предотвратить полное отключение электроэнергии, министерство электроэнергетики работает над тем, чтобы обеспечить электричеством стратегически важные объекты, такие как больницы и водоочистные сооружения, за счет использования гидроэлектростанций на плотинах Докан и Дарбандихан, а также станций, которые могут работать на других видах топлива", - добавил он.

Ирак Курдистан
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