Власти Киргизии призывают не политизировать вопрос сбора подписей кандидатами на пост главы государства

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов обратился к гражданам страны с просьбой поддержать кандидатов в президенты, которые ещё не собрали необходимые 30 тыс. подписей для дальнейшего участия в выборах, и призвал не политизировать этот вопрос.

"Кандидаты, которым не удается собрать необходимые 30 тыс. подписей, могут политизировать этот вопрос и заявлять о том, что власть создает им препятствия. Отдельно обращаюсь к руководителям государственных и муниципальных органов довести до своих сотрудников и коллег достоверную информацию о порядке сбора подписей и создать условия для их активного участия в этом процессе", - написал Алагозов на своей странице в социальной сети.

По его словам, до 8 декабря каждый гражданин Киргизии может через приложение "Тундук" поддержать и поставить свою подпись за нескольких кандидатов.

"Это не голосование, а одно из предусмотренных законом условий для допуска кандидатов к участию в выборах. Список граждан, поддержавших того или иного кандидата, не доступен никому, кроме самого кандидата. Давайте прекратим необоснованно критиковать власть и политизировать этот вопрос", - заключил Алагозов.

В Киргизии впервые на выборах президента внедрен электронный сбор подписей посредством автоматизированной информационной системы.

Очередные президентские выборы назначены на 27 января 2027 года.