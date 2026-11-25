Багдад считает, что нефть из Иракского Курдистана тайно вывозят в Иран и Турцию

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Ирака в результате расследования установило, что с севера страны идут контрабандные поставки нефти в Иран и Турцию, сообщает The National со ссылкой на разведывательный доклад правительства.

По этой информации, иракскую нефть из Киркука тайно провозят в Иран, смешивают с иранской нефтью и продают в Афганистан. Второй маршрут, с использованием фальшивых документов, ведет в Турцию.

Ведутся "сложные международные операции с сокрытием источника происхождения нефти, для ее дальнейшего экспорта на международные рынки, через пограничные районы и пограничные переходы в Турцию и Иран, вне сферы контроля центральных властей", сказано в докладе.

В отчете есть ссылки на данные спутниковых снимков, на которых зафиксирован незаконный вывоз нефти. Авторы доклада подчеркивают, что использование контрабандистами пограничных районов возле Турции и Ирана представляет серьезную угрозу для безопасности и экономики Ирака, для поступления прибыли в его бюджет.

Ранее, напоминает The National, также стало известно, что контрабанда нефти на сотни миллионов долларов шла через расположенный в 60 км от Багдада город Джурф ас-Сахр - оплот шиитской группировкой "Катаиб Хезболла". В итоге по договоренностям с группировкой власти развернули в городе силы безопасности в составе военных, федеральной полиции и ополчения, а "Катаиб Хезболла" покинула Джурф ас-Сахр.

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди 24 ноября распорядился, чтобы силы федерального правительства взяли под контроль все пограничные переходы в автономном Иракском Курдистане, а также все нефтяные месторождения, управляемые курдскими структурами, в провинциях Дияла, Киркук, Найнава и Салах-эд-Дин (Дияла и Киркук входят в Иракский Курдистан). Властям Иракского Курдистана запретили выдавать разрешение на экспорт нефти без согласия на это министерства нефти Ирака.

В Эрбиле заявили, что распоряжения Багдада нарушают федеративные принципы государства и конституционные права автономного Иракского Курдистана.