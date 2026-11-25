Транзит трафика через Туркменистан может вырасти до 20 Тбит/с за счет ввода новых ВОЛС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Общая пропускная способность транзитной сети связи в Туркменистане достигнет 20 Тбит/с, а число международных магистралей вырастет до 11, заявил гендиректор госкомпании "Туркментелеком" Ходжанияз Авганов на выставке и конференции "Туркментел - 2026" в Ашхабаде. Об этом сообщает Turkmenportal.

Достичь этих показателей, уточнил Авганов, позволит реализация нескольких проектов. В частности, продолжается строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Серхетабат - Герат, которая откроет новый транзитный цифровой коридор в сторону Южной Азии через Афганистан и Пакистан до Индии.

Совместно с Азербайджаном ведется работа по прокладке подводной линии по дну Каспийского моря, которая должна обеспечить высокоскоростную связь между Европой и Азией. Кроме того, планируется организовать новые трансграничные стыки, в частности по направлению Бекдаш-Темирбаба, продолжил глава "Туркментелекома".

По его словам, сейчас национальная сеть связана с соседними странами восемью международными волоконно-оптическими линиями в направлениях Ирана, Казахстана, Узбекистана и Афганистана. Это магистрали Ашхабад-Гучан, Туркменабат-Алат, Карабугаз-Кендерли и Дашогуз-Гурлен, а также по два трансграничных стыка на участках Серхетабат-Тургунди и Керки-Акина.

Помимо расширения внешних магистралей, отметил Авганов, компания модернизирует внутренние сети. Завершены международные тендеры на поставку и монтаж оборудования DWDM и систем для обновления мультисервисной сети передачи данных. Совместно с Программой развития ООН внедряется межведомственная система электронного обмена информацией на платформе X-Road, а на базе "Туркментелекома" создаётся Центр развития искусственного интеллекта.

Среди партнеров компании он назвал "Ростелеком", TNS Plus, Delta Telecom, "Телеграф 42" и "Узбектелеком".

"Туркментелеком" был создан в 1993 году и имеет филиалы во всех регионах Туркменистана. Компания оказывает услуги телефонии, интернета, телевидения и ряд других.