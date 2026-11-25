В МИД РФ сообщили об отсутствии консенсуса по кандидатуре на пост генсека ООН

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Совбезе ООН нет консенсуса относительно приемлемой для всех стран-членов кандидатуры нового генсека всемирной организации, консультации продолжаются, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.

"Консенсуса нету, консультации продолжаются, идут туры голосования на цветных бюллетенях", - сказал Алимов журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Замминистра добавил, что по его информации, очередной раунд голосования состоится в понедельник, 30 ноября.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", есть ли риски того, что до конца текущего года, когда истекают полномочия нынешнего генсека ООН, так и не будет назначен новый, он признал, что "риски всегда существуют".

"Мы надеемся, что все-таки государства-члены проявят волю, дисциплину, и 1 января 2027 года в кабинет генерального секретаря войдет новый человек. Насколько мы знаем, нынешний задерживаться не планирует. Процедурно такая возможность существует, теоретически, но нас бы это не устроило", - пояснил Алимов.

Он добавил, что Россия настроена на продолжение консультаций по кандидатуре нового генсека ООН.

"Мы настроены на такую работу - она действительно непростая, интенсивная, - чтобы все в этом году завершилось. Хотя мы понимаем, что время истекает, оно давит. Совет Безопасности должен проявить дисциплину и сыграть свою роль, чтобы не подвергаться ненужной критике", - заключил Алимов.

Цветные бюллетени используются в Совбезе ООН в ходе закрытых предварительных голосований по выбору нового генсека организации. "Пятерке" постоянных членов Совбеза выдают бюллетени иного цвета, чтобы отделить голоса постоянных членов, обладающих правом вето.