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Генсек ООН заявил о необходимости реформировать Совбез

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Организацию Объединенных Наций следовать изменениям, происходящим в мире.

"Необходима многосторонняя и репрезентативная система, центральное место в которой занимает ООН - сильные и эффективные институты, отражающие не мироустройство 80-летней давности, а реалии современного мира", - сказал он, выступая на Генассамблее .

"К счастью, нам не придется начинать с нуля, у нас уже есть обязательная для всех отправная точка - Устав ООН", - отметил Гутерриш.

В то же время он подчеркнул необходимость проведения реформы Совета Безопасности ООН: "Мы также должны провести реформу Совета Безопасности ООН, чтобы он отражал реалии современного мира и обладал эффективностью и легитимностью, необходимыми для решения существующих проблем".

"Совет Безопасности был создан после Второй мировой войны, с тех пор мир кардинально изменился, но эти изменения не затронули устройство Совета Безопасности, и самым показательным примером является Африка - в момент основания Совета Безопасности значительная часть Африки оставалась под колониальным правлением, но на сегодняшний день Африка до сих пор не имеет постоянного представительства в Совете. Такое положение в XXI веке несправедливо, и не имеет оправдания, и это необходимо исправить", - заявил Гутерриш.

Антониу Гутерриш Африка ООН Совбез
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