В НАТО ожидают, что США отложат решение о сокращении численности войск в Европе

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Страны-члены НАТО ожидают, что США отложат принятие окончательного решения о сокращении численности своих войск в Европе на период после начала декабря, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, это происходит на фоне активизации усилий США по поиску решения конфликта на Украине. На прошлой неделе в штаб-квартире НАТО заместитель министра обороны США Элбридж Колби заявил, что Вашингтон "будет готов адаптироваться, чтобы поддержать мирные переговоры". Так он ответил на вопрос о том, будут ли учитываться требования России при пересмотре США стратегии размещения своих войск на европейском континенте.

Собеседники агентства подчеркнули, что ожидаемая задержка также обусловлена улучшением отношений между США и НАТО в последние недели. Кроме того, Вашингтон положительно оценивает стремление стран альянса увеличить расходы на оборону и намерен использовать свои европейские базы для проецирования силы на Ближнем Востоке и в других регионах.

Как сообщают источники, союзники ожидали принятия решения в начале декабря, однако теперь полагают, что США отложат его "до конца месяца или на период после Нового года". В Пентагоне на просьбу о комментариях заявили, что ведомству пока нечего объявить, а процесс пересмотра стратегии размещения войск продолжается.

Агентство указывает, что для союзников эта возможная задержка стала еще одним обнадеживающим сигналом - ранее американские официальные лица дали понять, что не станут реализовывать угрозы о радикальном сокращении военного присутствия на континенте. Еще весной министр войны США Пит Хегсет шокировал союзников заявлением о пересмотре стратегии размещения американских сил. Некоторые чиновники опасались, что президент Трамп может сократить контингент на 25 тыс. человек - более чем на четверть от нынешних 80 тыс. военнослужащих.

По информации источников агентства, теперь союзники полагают, что сокращение составит около 5 тыс. человек.

Как отметили источники, ожидается, что основная часть сокращений придется на Германию, где дислоцирован самый крупный американский контингент в Европе. В то же время страны восточного фланга НАТО, прежде всего Польша, могут рассчитывать на увеличение численности американских войск.