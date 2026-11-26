Внеочередной саммит ЕС обсудит в Брюсселе бюджет и финансирование Украины

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил повестку внеочередного саммита ЕС в Брюсселе 26-27 ноября, в которой главное внимание уделено долгосрочному союзному бюджету (Multiannual Financial Framework, MFF) на 2028-2034 гг. и финансированию Украины на 2027 год.

"В преддверии встречи я представил комплексное предложение, которое, надеюсь, вы рассмотрите в духе компромисса. На нас всех лежит ответственность за поиск сбалансированного решения, которое позволит Европейскому союзу справиться с предстоящими вызовами: повышением конкурентоспособности, укреплением безопасности и обороны, а также продвижением интересов Европы на мировой арене при одновременном сохранении тех направлений политики, которые доказали свою эффективность", - написал Кошта в письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС на заседание Евросовета.

Как сообщается в материалах к внеочередному саммиту, это обсуждение пройдет "с учетом последних событий в переговорном процессе и предложений, представленных председателем Европейского совета".

Кошта 21 ноября представил проект соглашения о MFF.

Этот документ, пояснили в Евросовете, стал результатом его активной работы со всеми государствами-членами и институтами ЕС. Он направлен на достижение трех ключевых целей: обеспечить сбалансированное распределение средств между стратегическими приоритетами ЕС, такими как конкурентоспособность, безопасность, оборона и внешнеполитическая деятельность, и уже существующими направлениями политики, в частности, общей сельскохозяйственной политикой и политикой сплочения; удержать национальные взносы в бюджет ЕС в разумных пределах; сформировать сбалансированный набор собственных ресурсов. Речь идет, в том числе, о пяти новых источниках доходов для ЕС: поступлениях от цифровых услуг, неперерабатываемых электронных отходов, табачных изделий, механизма трансграничного углеродного регулирования и системы торговли квотами на выбросы.

"Я уверен, что это предложение служит хорошей основой для продвижения к окончательному соглашению", - заявил Кошта.

Комментируя проект бюджета, который он представил 21 ноября, глава Евросовета, в частности, указал, что "финансирование конкурентоспособности увеличивается на 120%; финансирование обороны - на 232%; объем средств, выделяемых государствам-членам на управление миграционными процессами и контроль границ, удваивается; финансирование деятельности, направленной на продвижение интересов Европы в мире, увеличивается на 23%".

При этом Кошта отметил, что его проект бюджета на 10% меньше первоначального предложения Европейской комиссии. Сокращение составляет 204 млрд евро в текущих ценах, что, как он полагает, "позволит сохранить национальные взносы на приемлемом уровне".

Предложение председателя Евросовета - это попытка найти компромисс в многомесячных спорах между "бережливыми" странами - Австрией, Германией, Данией, Нидерландами, Финляндией и Швецией, - которые требуют не раздувать общие траты и национальные взносы, и странами Восточной и Южной Европы, настаивающими на сохранении традиционных субсидий для фермеров и бедных регионов.

Лидеры стран ЕС будут также обсуждать, как обеспечить финансирование потребностей Украины на 2027 год и последующий период в сотрудничестве с международными партнерами. Они рассмотрят предложение Европейской комиссии от 18 ноября, предусматривающее выделение Украине дополнительной финансовой помощи в размере до 45 млрд евро в 2027 году в дополнение к программе кредитной поддержки Украины со стороны ЕС на 2026-2027 годы, объем которой составляет 90 млрд евро.

Еще один вопрос, который предстоит рассмотреть лидерам государств-членов ЕС, - это обновление руководства Европейского центрального банка в связи с тем, что председатель ЕЦБ Кристин Лагард досрочно покидает свой пост.

Речь идет о назначении нового председателя и двух членов Исполнительного совета банка. Европейский совет в составе представителей стран еврозоны (остальные государства ЕС не голосуют) назначает членов Исполнительного совета Европейского центрального банка "усиленным квалифицированным большинством" голосов (72%).

Кошта объявил, что рассчитывает провести саммит в два дня. После того, как пройдут обсуждения MFF и финансирования Украины для "своевременного достижения договоренности", состоится "перерыв для проведения двусторонних встреч".

"Наконец, мы снова встретимся 27 числа, и я поделюсь своими выводами", - написал председатель Европейского совета.