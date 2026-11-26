Пентагон может недополучить сотни ракет из-за бюджетных ограничений

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы могут недополучить сотни критически важных ракет, если Конгресс США не одобрит выделение дополнительного финансирования на крупные контракты Пентагона по производству боеприпасов после 11 декабря, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно документу, направленному в Конгресс, Административно-бюджетное управление Белого дома (OMB) призвало законодателей в срочном порядке включить дополнительные расходы в новый законопроект о временном финансировании, который должен прийти на смену действующему. Срок действия последнего истекает 11 декабря. В качестве цели указывается наращивание производства ряда типов ракет, которые были израсходованы американскими военными на Ближнем Востоке и которые критически важны для потенциального конфликта в Тихоокеанском регионе.

Если запрашиваемое финансирование не будет одобрено, возникнет дефицит в 347 единиц при производстве крылатых ракет JASSM, предупредили в управлении. Без принятия соответствующих мер конгрессом объем запланированной Пентагоном закупки ракет SM-3 Block IIA сократится со 136 до 12 единиц. Кроме того, Пентагон не сможет достичь целевых показателей по закупкам крылатых ракет Tomahawk.

По оценкам Пентагона, отсрочка финансирования закупок вооружений может также привести к выплатам компаниям RTX Corp. и Lockheed Martin Corp. неустоек на общую сумму более 10 млрд долл.

В последние месяцы ряд крупнейших оборонных подрядчиков, включая Lockheed Martin, RTX и Northrop Grumman Corp., заключили с Пентагоном рамочные соглашения и контракты, направленные на увеличение производства ракет и комплектующих. По словам осведомленных источников, наличие пунктов о выплатах в случае расторжения контракта - стандартная практика, а размер этих сумм обусловлен высокой стоимостью самих соглашений о поставках боеприпасов.