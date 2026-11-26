Таджикистан предложил привлечь иранских специалистов к созданию Центра арийской цивилизации

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Иранские компании выразили готовность принять участие в проектах по реконструкции, архитектурному развитию и благоустройству городов Таджикистана, также обсуждается возможность привлечения иранских специалистов к созданию Центра арийской цивилизации в Душанбе.

Как сообщает Посольство Исламской Республики Иран в Таджикистане, эти вопросы обсуждались на встрече губернатора иранской провинции Йезд Мохаммадрезы Бабаи с председателем Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Таджикистана Низомом Мирзозода.

В ходе переговоров Бабаи представил потенциал провинции Йезд в сфере архитектуры, производства керамической плитки и традиционного декоративного оформления зданий. Он заявил о готовности иранских компаний участвовать в проектах по реконструкции и благоустройству таджикских городов с использованием общих исторических и культурных элементов двух стран.

Со своей стороны, Мирзозода сообщил о планах создания в Душанбе Центра арийской цивилизации и предложил привлечь к его проектированию и созданию иранских ученых и специалистов.

Для определения направлений и механизмов сотрудничества глава профильного ведомства Таджикистана предложил подписать соответствующий меморандум о взаимопонимании. Иранская сторона поддержала эту инициативу.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии межрегионального сотрудничества и расширении участия иранских компаний в реализации экономических, архитектурных и инфраструктурных проектов в Таджикистане.