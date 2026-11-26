Таджикистан и МВФ обсудили цифровизацию и финансовую устойчивость пенсионной системы

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Агентство социального страхования и пенсий при правительстве Таджикистана и делегация Международного валютного фонда (МВФ) обсудили вопросы реформирования пенсионной системы, повышения ее финансовой устойчивости и цифровизации.

Как сообщает пресс-центр агентства, соответствующая встреча состоялась между директором ведомства Абдурахмоном Халимзодой и делегацией МВФ во главе с Гази Шбайкатом.

В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы эффективного управления пенсионными средствами, развития цифровой инфраструктуры отрасли и повышения профессиональной квалификации сотрудников Агентства.

Особое внимание было уделено цифровизации пенсионной системы, включая создание электронного реестра пенсионеров, автоматизацию пенсионных выплат и совершенствование информационных систем.

Кроме того, участники встречи обсудили перспективы инвестирования пенсионных накоплений, развития накопительного компонента пенсионной системы и расширения охвата социальным страхованием.

Отдельным направлением взаимодействия обозначено изучение международного опыта, а также повышение компетенций специалистов в области актуарного моделирования и финансового управления.

По итогам встречи Халимзода выразил готовность агентства расширять сотрудничество с МВФ по вопросам актуарного моделирования, управления инвестициями, оценки финансовой устойчивости пенсионной системы и профессионального развития сотрудников.