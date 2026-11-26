Фондовые индексы Европы упали в среду

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших экономик Западной Европы завершили в минусе торги в среду, инвесторы оценивали статданные и корпоративные новости.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 1,06% - до 626,03 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,4%, германский DAX - 1,3%, французский CAC 40 - 0,8%, итальянский FTSE MIB - 1,8%, испанский IBEX 35 - 2%.

Экономика Германии в третьем квартале увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1,1% в годовом выражении, согласно окончательным данным Федерального статистического агентства. Предварительно сообщалось о повышении на 0,2% и 1,2% соответственно, и аналитики не прогнозировали пересмотра показателей, по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия во Франции в ноябре повысился до 82 пунктов с 81 пункта в октябре, что совпало с ожиданиями экспертов.

Лидером падения в сводном европейском индексе стали акции Rockwool, упавшие на 15,6%. Датский производитель изоляционных материалов отчитался о снижении квартальной прибыли и ухудшил прогноз на весь 2026 год.

Также подешевели бумаги представителей полупроводникового сектора. Рыночная стоимость ASM International опустилась на 7,8%, Soitec - на 6,9%, Infineon Technologies - на 6,5%.

Акции польского разработчика видеоигр CD Projekt снизились в цене на 0,4%. Компания отчиталась о падении чистой прибыли на 43% в третьем квартале - до 108,5 млн злотых ($26,6 млн).

Котировки Hannover Rueck понизились на 0,9%. Германская перестраховочная компания ранее представила прогноз на 2027 год - Hannover Re в следующем году рассчитывает получить чистую прибыль в размере не менее 2,9 млрд евро, что примерно на 7% превышает прогнозный показатель текущего года.

Самый активный рост среди компонентов Stoxx 600 продемонстрировали акции шведской ИТ-компании Sectra, подскочившие в цене на 11,7% на новости, что компания увеличила выручку в августе-октябре на 43,2%, операционную прибыль - на 39,5%.

Бумаги Bureau Veritas подорожали на 6,6% после сообщений СМИ, что инвестиционная Advent рассматривает покупку французской инспекционно-сертификационной компании.

Remy Cointreau прибавила 13,1% рыночной стоимости. Французский производитель алкогольной продукции в первом полугодии 2026/2027 фингода нарастил операционную прибыль от текущей деятельности на 17%. Подъем в органическом выражении составил 7,8%, что оказалось значительно лучше консенсус-прогноза аналитиков. Remy Cointreau также улучшила годовой прогноз маржи по операционной прибыли.

Заметный подъем продемонстрировали автопроизводители, в том числе Volkswagen (+4,6%), BMW AG (+3,7%), Stellantis (+3,6%), Renault (+2,3%), Daimler Truck (+1,8%), Porsche (+1,4%) и Ferrari (+1,3%). Как отмечает Trading Economics, поддержку сектору оказал оптимистичный для него прогноз, опубликованный JPMorgan.