Казахстан намерен экспортировать "зеленую" электроэнергию в Европу через Азербайджан

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Казахстан рассчитывает поставлять "зеленую" электроэнергию в Европу через Азербайджан по энергокабелю, который планируется проложить по дну Каспийского моря, сообщил посол Казахстана в Баку Алим Байель.

"Азербайджан, Казахстан и Узбекистан планируют проложить по дну Каспийского моря глубоководный энергокабель для экспорта "зеленой" электроэнергии из Центральной Азии, в том числе из Казахстана, через Азербайджан в Европу. Работа над проектом уже активно идет. Вероятно, это будет наш второй транскаспийский инфраструктурный проект после оптоволоконной линии связи", - сказал Баель в интервью, опубликованном в телеграм-канале посольства Казахстана в Азербайджане.

По словам дипломата, президент Казахстана поставил задачу обеспечить в стране профицит электроэнергии.

"У нас будет достаточно энергии как для искусственного интеллекта, для развития собственной промышленности, так и для экспорта этой электроэнергии в направлении, прежде всего, Европы", - сказал Баель.

Посол также отметил, что Казахстану и Азербайджану в целом следует переходить от экспорта сырья к его переработке.

"Есть большой потенциал в нефтехимии и в совместном создании продуктов с более высокой добавленной стоимостью", - сказал он.

Байель добавил, что Казахстан открыт для иностранных инвесторов и подрядчиков. "Поэтому мы ждем и азербайджанские компании тоже в Казахстане. На эту народную стройку, которая предусматривает строительство в том числе и электростанций, будут потрачены миллиарды долларов. Ну, а в целом перспективы сотрудничества в энергетической сфере, конечно, большие", - подчеркнул он.

Ранее азербайджанский министр энергетики Пярвиз Шахбазов сообщал, что Азербайджан ожидает ввода коридора "зеленой" энергии "Центральная Азия - Азербайджан" в 2032 году.

Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между правительствами Азербайджана, Казахстана и Узбекистана было подписано главами трех государств 13 ноября 2024 года в рамках COP29 в Баку. Операторы энергосистем трех стран - ОАО "Азерэнержи", Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (KEGOC) и АО "Национальные электрические сети Узбекистана" - создали совместное предприятие Green Corridor Alliance для реализации проекта создания энергокоридора "Центральная Азия - Азербайджан".

Энергокабель, который планируется проложить по дну Каспия, должен стать составной частью энергомоста из Центральной Азии через Каспийское и Черное моря в Европу.