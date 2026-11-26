Пашинян заверил, что военное присутствие США в рамках проекта TRIPP исключено

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил военное присутствие США в рамках проекта "Маршрута Трампа" (TRIPP, Trump Route for International Peace and Prosperity).

"Что касается "красных линий" Ирана, то мы их уважаем. Проект TRIPP каким-либо образом не нарушает и не нарушит эти "красные линии". Мы с Ираном находимся в постоянном диалоге. И по вопросу TRIPP у нас нет темных углов, все есть в публичном доступе. И, конечно, военное присутствие исключено. Об этом мы заявляли неоднократно", - сказал Пашинян на брифинге в четверг.

В середине октября глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил журналистам в Ереване, что в Иране доверяют Армении и верят, что проект TRIPP не направлен против его безопасности.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял журналистам, что у иранской стороны есть вопросы, и на эти вопросы даны ответы. "Например, иранская сторона спрашивает, будет ли американское вооруженное присутствие вдоль TRIPP. Мы говорим, что нет, не будет. Об этом свидетельствуют документы, об этом свидетельствует реальность", - сказал Мирзоян.

26 ноября правительство Армении приняло решение о подписании с США акционерного соглашения о создании ЗАО TRIPP Development Company (TDC) в рамках проекта "Маршрут Трампа".

23 ноября Пашинян и президент США Дональд Трамп в видеообращениях объявили об официальном запуске TRIPP. 11 ноября президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации рамочного соглашения о стратегическом сотрудничестве с США по TRIPP.

В августе 2025 года Пашинян, Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой говорилось, что Ереван будет работать с Вашингтоном и третьими сторонами над формированием рамок TRIPP, предполагающего строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры. TRIPP должен связать основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяженностью 42 км, и далее - с Турцией.