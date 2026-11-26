Что случилось этой ночью: четверг, 26 ноября

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Обмен военнопленными между РФ и Украиной должен состояться в ближайшие недели, сообщил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в интервью главе Axel Springer Матиасу Депфнеру. Он подчеркнул, что РФ стремится к украинскому урегулированию, но не на любых условиях. Кушнер назвал украинский кризис следствием "плохих решений и просчетов многих лидеров на протяжении многих лет". По его мнению, конфликт превратился в прокси-войну Европы против России.

- Количество погибших в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Алтайском крае увеличилось до двух человек.

- Пожар произошел на складах в подмосковных Котельниках. Огонь охватил 1,2 тыс. кв. м. К шести утра открытое горение было ликвидировано.

- Посольство РФ в Молдавии предупредило о готовящейся антироссийской провокации, нацеленной на ухудшение отношений между странами.

- Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте в ходе встречи во Флориде обсудили украинское урегулирование и ситуацию с Ираном.

- Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил объекты по производству ядерных материалов и НИИ ядерного оружия, сообщило ЦТАК.

- Федеральная комиссия по связи США выдала разрешение SpaceX на развертывание на орбите группировки из миллиона спутников для космических дата-центров ИИ.