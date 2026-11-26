Пентагон ведет переговоры с General Motors и Ford о производстве военных БПЛА

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Пентагон планирует привлечь американских автопроизводителей к наращиванию выпуска беспилотников, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, министерство войны США обсуждает возможность налаживания массового выпуска беспилотных летательных аппаратов, в частности, с компаниями General Motors и Ford.

Это очередной шаг американских военных, направленный на использование обширных производственных мощностей американской автомобильной промышленности для увеличения выпуска критически важных видов вооружений и техники, отмечают собеседники газеты.

Они указывают, что работа в данном направлении ведется в течение последних нескольких месяцев.

Американские военные рассчитывают, что эти компании помогут устранить имеющийся у Пентагона дефицит беспилотных систем, включая разведывательные и ударные дроны, которые играют ключевую роль в современных глобальных конфликтах, подчеркнули собеседники издания. Ведомство в том числе интересуют перспективы задействования их отлаженных цепочек поставок для расширения производства таких вооружений.