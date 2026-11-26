Глава Минобороны Южной Кореи призвал к снижению напряженности с Россией

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Южной Кореи Кан Син Чхоль после того, как на этой неделе российские военные самолеты пролетели через так называемую зону опознавания ПВО Южной Кореи (KADIZ), заявил, что необходимо предпринять шаги для урегулирования разногласий между странами. Об этом сообщает "Ренхап".

"Я полагаю, что в создавшейся ситуации нам нужно больше усилий для снижения напряженности. В то время, как мы поддерживаем каналы связи с Россией, я уверен, что нам нужно сделать больше", - сказал он в парламенте.

По его словам, Сеул заявил Москве о необходимости заранее предоставлять информацию о полетах военных самолетов вблизи территории Южной Кореи.

"Такие действия как пролет через зону KADIZ нужно комплексно обсуждать заблаговременно. Мы планируем и впредь прилагать усилия в этом направлении", - сказал министр.

Он добавил, что приближение российских самолетов так близко к воздушному пространству Южной Кореи - редкое событие, поэтому в Сеуле не считают случившееся преднамеренным действием.

24 ноября Объединенный комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщил, что южнокорейские истребители поднимались в воздух в связи с пролетом российских военных самолетов через KADIZ .По его данным, несколько российских военных самолетов на непродолжительное время вошли в зону над Японским морем, приблизились к острову Уллындо, а затем покинули ее.

"Нарушения воздушного пространства Южной Кореи не произошло", - отметили в ведомстве.

KADIZ не является суверенным воздушным пространством Южной Кореи. Она установлена Сеулом в одностороннем порядке для того, чтобы летательные аппараты идентифицировали себя в целях безопасности при приближении к границам страны. Понятие опознавательной зоны ПВО, впервые введенное США, не определено ни в одном международном договоре и не признано ни одним международным органом.